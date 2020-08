Météo de ce samedi : très nuageux avec des averses par endroits

Ce matin, les nuages seront assez nombreux mais le temps sera sec dans un premier temps. Ensuite, des averses localement orageuses entreront sur notre pays depuis le nord-ouest. Les thermomètres afficheront de 13 degrés sur les hauteurs à 16 degrés sur le nord-ouest et le nord-est.

Les averses progresseront vers le centre cet après-midi et le risque d’averses orageuses concernera surtout la moitié nord du territoire. Au sud du sillon Sambre et Meuse, on devrait garder un temps sec avec même quelques belles éclaircies, notamment en Gaume. Les maxima seront tout juste de saison avec 16 degrés attendus sur l’Ardenne, 17 degrés en bord de mer, 18 degrés à Charleroi et Gand, et de 19 à 20 degrés sur une large partie centrale et sur le sud du royaume.

La nuit prochaine, la zone d’averses sera encore présente sur les deux Flandres, tandis qu’ailleurs le temps s’asséchera progressivement et le ciel sera peu nuageux. Les minima descendront entre 7 et 14 degrés.

Indice électricité : l’indice sera moyen sur l’ouest et une partie du centre du pays, et plutôt bon sur les autres régions. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situe vers 14h.