Météo de ce samedi : temps sec et matinée ensoleillée

Dans l’après-midi, comme les jours précédents, les nuages vont se faire de plus en plus nombreux. On gardera quelques éclaircies mais les plus durables seront pour le bord de mer. Les températures seront toujours trop basses pour la saison avec 7° dans les Hautes Fagnes, 9° en Ardenne et à la Côte, 11 à 14° ailleurs.

La matinée s’annonce ensoleillée avec juste quelques nuages de beau temps entre Bruxelles et Hasselt. Malgré le soleil, il fait à nouveau frais ce matin avec, en milieu de matinée, des températures comprises entre -1° à Botrange et +4° à Ostende.

La nuit prochaine, le ciel sera assez bien dégagé sur l’Ouest du pays mais plus on ira vers la province de Luxembourg, plus les nuages seront compacts. Il fera à nouveau frais avec des minima compris entre 3° et 7°.

Demain, la matinée devrait être, comme aujourd’hui, fraîche mais assez lumineuse avec de larges éclaircies. Mais la grisaille sera de plus en plus dense au fil des heures et c’est un ciel couvert qui nous attend dans l’après-midi. Le littoral fera exception avec des éclaircies qui résisteront mieux là-bas. Les maxima resteront trop bas avec 8 à 13°.