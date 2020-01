Météo de ce samedi : temps sec et globalement couvert

Ce matin, le temps sera sec partout. La grisaille sera bien présente sur l’est du pays, tandis que les éclaircies domineront sur une large moitié ouest en début de journée. Le vent soufflera en rafales jusqu’à 50 km/h. Les températures en milieu de matinée se situeront entre 1° sur les hauteurs et 6°C au littoral.

Dans le courant de l’après-midi, les nuages se feront plus nombreux sur l’ensemble des régions. On pourrait même observer un peu de bruine par endroits, notamment sur les Hautes-Fagnes. Pour les maxima, on attend 3°C à Spa, de 4 à 5°C sur le sud du pays, 6 à 7°C le long du Sillon Sambre-et-Meuse, et de 7 à 8°C sur le centre et l’ouest.

La nuit prochaine, la couverture nuageuse restera importante. Quelques gouttes pourraient encore tomber sur les Hautes-Fagnes. Des bancs de brume et de brouillard se formeront sur le sud-est. Les minima seront compris entre 1 et 4°C.

Indice électricité : Cette journée de samedi sera assez grise et dès lors l’indice photovoltaïque sera généralement faible, voire médiocre sur l’est. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 13h.