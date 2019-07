Météo de ce samedi: les nuages se feront plus nombreux en cours de journée

Ce matin, nous profiterons encore d’un temps largement ensoleillé sur l’ensemble des régions. Des nuages feront leur apparition en cours de matinée sur le nord du pays mais le temps restera sec. Les températures seront comprises entre 20 et 23 degrés.

Le ciel deviendra de plus en plus nuageux l’après-midi, surtout sur la moitié nord. C’est en Gaume que le temps restera le plus lumineux et les maximas y atteindront 28°. Le thermomètre affichera de 23 à 26° ailleurs. Il fera un peu plus frais en bord de mer avec 20°.

La nuit prochaine, un front va traverser notre pays et nous apporter de faibles pluies qui progresseront du nord vers le sud. Le temps devrait rester sec en Gaume et en Hautes Fagnes. Les minima varieront de 11 à 14°.

Dimanche, la matinée s’annonce très nuageuse avec encore quelques ondées possibles à l’aube sur le centre et le sud du territoire. En cours de journée, les champs nuageux laisseront progressivement la place à de belles éclaircies. Les températures seront en baisse et passeront en-dessous des normales de saison avec des valeurs allant de 16 à 20°.