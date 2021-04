Météo de ce samedi : Soleil

Beaucoup de soleil ce matin sur l’ensemble du pays avec des températures affichant 3 à 5 degrés sur l’est, 4 à 5 dans le centre et 6 degrés à la mer.

Cet après-midi le soleil résiste à quelques nuages, davantage présent en Campine. Il fait toujours un peu frais pour la saison avec des températures affichant en milieu de journée 13 à 14 degrés à Spa et Virton, 14 à 15 degrés à Namur et Bruxelles et un peu plus frais à la mer avec des maxima de 11 degrés.

Ce soir et cette nuit le temps reste sec avec des températures négatives sur les hauteurs ou le mercure affichera – 2 degrés. Ailleurs elles resteront positives avec 2 degrés dans le centre et 5 en allant vers le littoral.

Demain matin il y aura un peu plus de nuages mais un soleil toujours généreux. Les températures proches de ce samedi ne dépasseront pas 14 degrés.