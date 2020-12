Météo de ce samedi : Sec mais froid

Ce matin après la dissipation du brouillard le temps reste sec dans l’ensemble avec de belles éclaircies. Une zone de giboulée reste possible sur le Hainaut et dans le centre. Il fait froid ce matin, -1 à 2 degrés sur l’est et 1 à 4 degrés dans le centre et 5 degrés maximum à la côte.

Cet après-midi, les éclaircies restent larges malgré la présence de quelques nuages ou voiles d’altitudes. Le temps est sec avec 2 à 3 degrés sur l’est et 5 à 6 degrés du centre au littoral.

Ce soir et cette nuit les températures seront négatives pour afficher – 1 à – 3 degrés sur l’ensemble du royaume mis à part à la mer ou il y aura 1 petit degré.

Dimanche, temps sec mais froid et sec avec un thermomètre ne dépassant pas 4 degrés. Nous nous dirigeons vers un temps plus froid avec notamment des températures négatives pour l’ensemble des nuits de la semaine prochaine.