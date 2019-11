Météo de ce samedi : sec et globalement lumineux mais frais

Les nuages se feront un peu plus nombreux sur l’ouest en cours d’après-midi . Ailleurs, le temps restera plus lumineux. Les maxima ne dépasseront pas 5° à Saint-Hubert et Spa, 6°C pour Arlon, 7° à Namur, Mons et Tournai, et 8° pour Liège, Bruxelles et le bord de mer.

Ce matin , le temps est frais et sec sur l’ensemble des régions. Un peu de brouillard est présent par endroits, notamment en Gaume. Nous profiterons de larges éclaircies sous un ciel voilé de nuages élevés. Les températures en milieu de matinée iront de 1° sur les reliefs ardennais à 3 voire 4°C dans le centre et l’ouest.

Retour de la neige demain soir

Demain, le brouillard laissera rapidement la place à un temps ensoleillé. Les températures vers 10h seront comprises entre 0 et 4°C. Le ciel deviendra de plus en plus nuageux par l’est du pays, à l’approche d’une perturbation venant d’Allemagne. Les thermomètres afficheront de 4 à 8°C au meilleur de la journée. On attend des flocons de neige en soirée sur les Hautes Fagnes. Durant la nuit, la pluie tombera à basse et moyenne altitude. Il s’agira de précipitations neigeuses sur les hauteurs (dès 400 à 500m). On pourrait avoir une accumulation de 1 à 3 cm à Saint-Hubert et de 5 à 10 cm dans les Cantons de l’est.

Lundi, la journée sera grise et pluvieuse. On attend encore des chutes de neige en Ardenne, dès 400m d’altitude. Les maxima varieront entre 2 et 8°C.

Petite amélioration pour mardi avec un temps progressivement plus sec et des éclaircies sur le centre et l’ouest. Maxima compris entre 3 et 7°C.

Températures en hausse dès mercredi (de 6 à 9°C), avec un temps toujours sec mais plus nuageux.