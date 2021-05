Météo de ce samedi : retour du soleil et de la douceur

Il s’est fait attendre mais il est enfin là : LE SOLEIL !!!

Ce week-end et les prochains jours, nous profiterons enfin d’un temps ensoleillé avec des températures de saison.

La matinée s’annonce déjà bien ensoleillée, actuellement le ciel est parfaitement dégagé partout mais il fait bien frais encore à l’aube avec entre 6 et 9° sous un vent faible de secteur nord-est.

Ensuite les passages nuageux se développeront au fil des heures par l’est et prendront plus d’ampleur dans l’après-midi mais l’impression restera tout de même lumineuse surtout sur le littoral. Le soleil se fera donc plus discret mais le temps restera sec partout.

Les températures se rapprocheront des chiffres de saison avec 17° à Ostende, 20° à Bruxelles et 16° à St Hubert.

Ce soir, les nuages vont rapidement se dissiper et la nuit sera étoilée.

Et nous profiterons d’une belle journée agréable demain : avec beaucoup de soleil avec quelques passages nuageux anecdotiques sous un vent discret. Les températures seront toujours fraîches au matin avec entre 8 et 10° mais elles seront de saison l’après-midi avec entre 16 et 22°.

Et pour les prochains jours, la tendance ensoleillée se poursuit toute la semaine.