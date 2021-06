Météo de ce samedi: retour des orages ce soir

L’ambiance va rester assez lourde ce week-end. Nous attendons deux nouvelles dégradations orageuses accompagnées de fortes rafales de vent. La première devrait débuter en cours de soirée ce samedi, vers 21h-22h et se terminer en milieu de nuit. La seconde traversera le pays dans la nuit de dimanche à lundi.

Ce samedi

Les nuages sont présents ce matin et une partie de l'après-midi sur l'ouest du pays, alors que le soleil rayonne ailleurs. Ce matin, nous attendons 16 à 19° et après-midi entre 26 et 28°.

Demain

Dimanche matin, on conserve un risque d’averses possible au sud du Sillon Sambre et Meuse. Les températures oscilleront de 22 à 26°. Le ciel deviendra plus menaçant en cours d’après-midi sur la moitié sud du pays.

La semaine prochaine en quelques mots

Le temps sera assez mitigé et plus instable sur le sud du pays avec des températures en baisse partout (moyenne de 20-23°).