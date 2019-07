Météo de ce samedi: des orages parfois violents, avertissement orange sur 4 provinces

La pluie tant attendue a fait son retour hier et elle tombera encore aujourd’hui (on pourrait avoir localement en 24h l'équivalent de ce qu'il doit normalement tomber sur un mois). L'IRM a émis un avertissement orange, une alerte aux orages, sur les provinces de Liège, Namur, Luxembourg et du Hainaut. Le reste du pays est sous le coup d'un avertissement jaune.

Une ambiance assez instable, ce matin, avec des averses qui vont se développer sur tout le pays et qui, au fil des heures vont se faire plus fréquentes et pourront tourner à l’orage.

Peu de changement pour l’après-midi avec des averses parfois orageuses (des orages potentiellement forts avec d’importantes rafales de vent, des chutes de grêle et des précipitations soutenues). Les sols étant très secs, cela pourrait donner lieu à des inondations et/ou à des coulées de boue. Ces chutes de pluie alterneront avec des périodes de temps sec mais le soleil ne sera définitivement pas de la partie aujourd’hui. D’ailleurs cela se ressentira sur les températures qui seront bien plus basses et bien plus respirables : 21° en Ardenne et à la mer, 23° à Virton, Namur et Mons, 24° à Bruxelles et à Spa, 25° à Liège et 26° en Campine.

On gardera également cette ambiance instable la nuit prochaine avec des orages qui pourront toujours être virulents. Ceux qui ne seront pas réveillés par les orages seront heureux d’apprendre que les minima seront bien plus supportables, compris entre 15° sur les hauteurs et 18° à Anvers.

Demain, quelques coups de tonnerre seront encore possibles en matinée puis l’activité orageuse devrait se calmer pour laisser place, dans l’après-midi a de faibles pluies un peu partout, excepté en Campine où des éclaircies seront possibles toute la journée. Le vent sera soutenu et les températures auront nettement baissé au passage de la pluie : on ne dépassera plus les 19° en Ardenne. On attend encore entre 20 et 22° sur la plupart des régions et, sous les éclaircies, en Campine on montera encore entre 25 et 27°.

Lundi, retour du soleil. Quelques passages nuageux sans conséquence et une impression lumineuse. Les températures au mieux du jour seront dans les normes de saison, entre 22 et 26°.