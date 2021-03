Météo de ce samedi : rafales de vent et giboulées

Ce matin, encore de la pluie sur le sud de la Belgique. Ailleurs, alternance d’éclaircies et d’averses parfois fortes accompagnées de grésil, de giboulées ou parfois de coup de tonnerre. Après-midi, alternance d’éclaircies et d’averses parfois fortes sur tout le pays, toujours accompagnées de grésil, d’orage ou de giboulées.

Le vent va souffler très fort avec des pointes à 100 km/h ce matin. Cela se calmera légèrement après-midi avec des rafales de 80-90 km/h, qui n’atteindront qu’en toute fin de journée 40 à 50 km/h. L'IRM lance le code jaune jusqu’à 20h.

Maxima aujourd’hui : de 6° à Saint-Hubert à 10° à Bruxelles-Gand-Tournai-Anvers.

Minima la nuit prochaine : entre 1 et 7°.

Demain, même type de temps qu’aujourd’hui. La seule différence ce seront les rafales qui souffleront moins fort : autour des 40-50 km/h.

La semaine prochaine, un régime de giboulées nous attend. A partir de mardi, on parlera même de baisse des températures quasiment hivernale. On attend de la grisaille, des giboulées et de la neige au-dessus de 500m et même de la neige fondante pour vendredi prochain à Bruxelles.