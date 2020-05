Météo de ce samedi ! Profitons des températures agréables avant la dégringolade !

Ce matin, sous un ciel voilé, le temps reste sec sur la majeure partie du pays. En milieu de matinée, les températures affichent 15 degrés sur l’est et 18 à 20 ailleurs.

Cette après-midi de la pluie concerne le sud-ouest de notre pays alors que le temps reste sec ailleurs. Les températures agréables affichent 17 à 19 degrés dans l’Est, 23 à 25 degrés dans le centre et 20 degrés à la côte.

Ce soir et cette nuit le temps deviendra plus instable avec de la pluie attendue au sud du Sillon Sambre et Meuse. Le mercure affichera 10 à 14 degrés.

Pour demain matin les averses restent soutenues au sud du Sillon Sambre et Meuse. Le ciel sera nuageux partout avec des maxima de 18 degrés.

L’après-midi un vent soutenu fera chuter les températures au fur et à mesure de sa progression pour atteindre 14 à 15 degrés.

Temps agréable mais frais pour résumer la météo de la semaine prochaine.