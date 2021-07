Ce samedi matin, le tonnerre gronde déjà sur le sud-est du pays, une première vague orageuse remonte de la Champagne Ardenne vers le sud de nos régions. Ces orages vont gagner le sud du sillon Sambre-et-Meuse puis remonter sur le centre au fil des heures. La situation sera donc un peu délicate car on attend par endroit de la grêle, des rafales de vent et pas mal de pluie en peu de temps, cela peut aller de 10 à 20 litres d’eau par m². Les phénomènes les plus violents resteront malgré tout localisés. D’une manière générale on peut dire que cette journée de samedi vient terminer la période de temps calme et sec que nous avons connue après les inondations. Ce samedi, il fera lourd, on attend encore 20 à 25 ou 26°C malgré un ciel menaçant.

La nuit prochaine, nous connaîtrons une petite accalmie sur le front des orages. Les minima descendront entre 13 et 16°C.