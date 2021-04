Météo de ce samedi : nuageux mais généralement sec

Ce samedi matin, place aux nuages bas sur tout le pays ne laissant passer en principe que de timides éclaircies. Vent de secteur Nord/Nord-Est sensible (moyenne de 30 km/h voir plus au littoral). Les températures jusqu'à 11h ne devraient pas dépasser les 0 à 7°.

Cet après-midi, des embellies de courte durée résisteront sur l'est du pays jusqu'au Luxembourg. Maxima de 10 à 11° voir 12° en Campine.

Ce soir et dans la nuit, le ciel se dégagera sur la partie sud nous amenant des gelées matinales sur le sud du pays.

Dimanche matin, si vous voulez un peu de soleil il faudra vous rendre en Lorraine belge, sur l'Ardenne et mes Hautes-Fagnes. Par contre, plus on gagnera la basse Belgique et le littoral et plus le ciel se vêtira de sa couche de grisaille compacte.

Dimanche après-midi, le ciel sera plus ensoleillé sur le littoral et les Flandres. Moyenne des maxima : toujours de 10-11°.

A partie de lundi, de l'air froid descend du pôle nord nous amenant une vague de froid très rare pour cette période. Il fera de 0 à 6° en journée. Il y aura de fortes rafales de vent, coup de tonnerre, averses de grésil. Le temps restera très instable et froid pour quelques jours.

Prudence sur les routes particulièrement ces lundi, mardi et mercredi

Lorsqu'un orage d'air froid surprend les automobilistes, les températures chutent de quelques degrés en un instant et peuvent rendre les routes très glissantes. De plus, ce mercredi les gelées matinales seront accentuées avec des valeurs entre 0 et -5° en fin de nuit et matinée du centre au sud du pays.