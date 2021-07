Météo de ce samedi : nuageux le matin, plus ensoleillé cet après-midi, et sec partout

On retrouve progressivement des conditions plus calmes. La journée sera lumineuse et estivale, mais nuageuse ce matin.

Un temps sec est en train de s’installer de façon durable pour ce week-end (et la semaine prochaine).

En ce moment et jusqu'à 10h

Quelques nuages bas au sud du sillon Sambre et Meuse : quelques bancs de brumes ou de brouillards, qui réduisent votre visibilité.

Cette grisaille matinale va ensuite laisser place, vers 10 heures, à de beaux rayons de soleil, même s’il fera un peu plus lumineux sur le nord du pays. Les éclaircies deviendront plus larges, progressivement.

Cet après-midi, on profitera de beaux rayons de soleil presque partout. Les nuages bas s’attarderont sur le sud du Luxembourg, ces champs nuageux seront en effet un peu plus nombreux sur une moitié sud du territoire.

Et une sensation estivale au niveau des T°, on sera au-dessus des normales de saison : entre 21 et 26°.

La nuit prochaine

La nuit prochaine sera étoilée, avec quand même la formation de brumes et de brouillards (assez denses entre l’Ardenne et Couvin).