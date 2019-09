Météo de ce samedi : nuageux avec des averses et du vent

Ce matin, le ciel sera variable et on attend de faibles averses localement. Le vent se renforcera et soufflera en rafales de 50 à 60 km/h, voire 70 km/h au littoral. Les températures seront comprises entre 11 et 16°C.

Pas vraiment de changement cet après-midi : on gardera un ciel toujours partagé entre passages nuageux et éclaircies avec quelques averses et un vent soutenu, jusqu’à 75 km/h en bord de mer. En fin de journée, le temps redeviendra plus sec et des éclaircies se développeront depuis la frontière française. Il fera encore relativement doux et les maxima varieront entre 13 et 18°C.

Indice électricité : indice généralement faible. L’heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h ou 15h en fonction des régions.

La nuit prochaine, il fera d’abord globalement sec et ensuite une nouvelle perturbation arrivera par l’ouest. Les minima iront de 9 à 14°C.

Demain matin, le ciel sera couvert sur l’ensemble des régions et la pluie progressera vers l’est du pays. On attend des cumuls de 2 mm en Gaume et jusqu’à 8 mm à la côte. Le vent sera toujours bien présent avec des rafales de 50 à 60 km/h, et jusqu’à 70 km/h en bord de mer. Le thermomètre affichera de 12 à 16°C. L’après-midi, la zone de pluie se décalera vers l’Allemagne et à l’arrière, on attend des averses, localement orageuses. Le vent continuera de souffler de manière soutenue. Les maxima s’établiront entre 15 et 18°C.

Lundi, le temps sera plus sec et les nuages resteront nombreux le matin. Ils se morcelleront l’après-midi pour laisser passer quelques éclaircies. Le vent faiblira et les températures atteindront 13 à 19°C.

Mardi, une perturbation va traverser notre pays et nous apporter de la pluie et même des orages par endroits. Les maxima resteront assez stationnaires par rapport à la veille : de 14 à 18°C.

Retour d’un temps plus stable et sec dès mercredi mais aussi plus frais.