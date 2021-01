Météo de ce samedi : nouvelle offensive neigeuse et routes glissantes

Le calme glacial avant la neige

Le temps sera généralement sec ce matin. Si temporairement on profitera encore d'éclaircies sur les régions de l'est, le ciel se charge de plus en plus en nuages par l'ouest. Une perturbation est en approche et avant son arrivée les températures seront encore glaciales en Ardenne et sur les Hautes-Fagnes. -de -6 à-9°C enregistrés à 07h30 ce matin sur le versant sud de l'Ardenne, -3 à -5°C dans les Hautes-Fagnes, on attend pas plus de 0°C à Bruxelles, 1°C à la Côte.