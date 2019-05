Météo de ce samedi: neige en matinée et froid toute la journée

La neige a fait son retour ce matin et elle tombe sous forme de neige fondante ou de pluie et de neige mêlées. Entre l’Ardenne et le Hautes Fagnes (àpd 500m d’altitude), la neige pourrait même s’accumuler au sol. En milieu de matinée, à part les hauteurs, le pays passera à l’arrière de la perturbation et on retrouvera un ciel partagé : des nuages, encore des averses (sous forme de grésil à la mer), l’une ou l’autre éclaircies également.

Cette après-midi, le temps redeviendra plus sec et plus lumineux mais ailleurs, les averses seront encore fréquentes. Sur les crêtes ardennaises, ce sera sous forme de giboulées. Le vent sera bien sensible toute la journée et les températures seront bien trop basses pour la saison : 4 à 5° seulement au mieux du jour sur les hauteurs, de 8 à 10° ailleurs.

L'indice électricité solaire: ce samedi, nous aurons un indice en dégradé: EXCELLENT sur la frange littoral, BON dans le Centre du pays et MOYEN vers le Sud-Est. Le pic de luminosité se situera généralement vers 14h, mais pour Eupen, St Hubert ou Gouvy, ce sera plutôt vers 15h et même 16h pour la région d'Arlon. C'est à ce moment-là qu'il vaudra mieux utiliser ses appareils électriques pour valoriser l'électricité solaire.

Dans le courant de la nuit prochaine:

Retour à un temps calme et à un ciel dégagé. Les températures vont littéralement plonger : entre 0 et -3° sur le relief, 1 à 2° dans le Centre du pays, 4 à 5° à l’Ouest.

Petite amélioration pour demain. En matinée, rapidement, les nuages vont arriver et pourront donner une averse voire un épisode de giboulées sur les hauteurs. Ailleurs, le temps sera généralement sec. Dans l’après-midi, le ciel sera partagé entre de nombreux nuages, quelques éclaircies et encore le risque d’une petite averse locale. Les températures évolueront peu : 7° en Ardenne, 10 à 11° sur les autres régions.