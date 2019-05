Météo de ce samedi : les pluies vont se renforcer sur certaines régions après-midi

Après du soleil au réveil, place aux nuages

La perturbation arrive ce matin par le littoral et s’étend sur tout le royaume en fin de matinée. De faibles précipitations glisseront des deux Flandres au Hainaut, voire jusque Bruxelles.

L’après-midi, les précipitations se renforceront sur le Hainaut, le Brabant Wallon, Bruxelles et le Namurois. Les provinces du Luxembourg, Liège et la Flandre seront moins impactées.

Maximas 15 à 19°.

La nuit prochaine, le temps s’asséchera partout et le ciel se dégagera. Minima 6 à 11°.

Demain : il fera sec

Dimanche matin, nous aurons une alternance entre nuages et éclaircies. L’après-midi, ces nuages vont s’épaissir tandis que le littoral redeviendra plus lumineux.

Les maximas seront en hausse : de 18 à 22°.

Tendance pour la semaine

Les températures seront de plus en plus fraîches et peut-être en hausse le week-end prochain.