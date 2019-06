Météo de ce samedi: le soleil fera son retour dans la journée

Les précipitations vont peu à peu s’estomper ce matin via la frontière française après les bonnes pluies que le pays a connu cette nuit. Ces conditions favorables vont gagner du terrain en matinée en direction du nord-est avec un mercure compris entre 16 et 19 degrés.

Durant l’après-midi, quelques ondées résiduelles sont encore prévues, surtout sur le nord du territoire, mais ce sont très nettement les périodes de temps sec qui l’emporteront avec un ciel partagé entre nuages et éclaircies parfois assez larges. On retrouvera 18 degrés au littoral, 19 degrés en Ardenne, 21 ou 22 degrés dans le centre du pays et 23 degrés du côté de la Cité Ardente.

La nuit prochaine, le ciel deviendra peu nuageux voir complètement dégagé, quelques brumes se formeront par endroit et les minima seront compris entre 8 et 12 degrés.

Le soleil brillera généreusement demain matin sur l’ensemble du territoire même si des cumulus bourgeonneront par endroit. Durant l’après-midi, les nuages prendront un peu plus d’ampleur surtout sur le nord-ouest du territoire où une brève ondée n’est pas exclue. Le vent sera modéré et les maxima compris entre 19 et 23 degrés, comme aujourd’hui.

Lundi, sous protection anticyclonique, nous profiterons d’un ciel dégagé en matinée, quelques nuages seront présents durant l’après-midi mais ils ne gâcheront pas l’impression de beau temps. Les températures vont grimper et on retrouvera de 21 à 27 degrés. Le temps restera sec mardi avec une alternance de nuages et d’éclaircies, le temps restera cela dit plus lumineux au sud du sillon Sambre et Meuse qu’ailleurs. On retrouvera des maxima affichant de 22 à 29 degrés.