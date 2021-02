Météo de ce samedi : la grisaille le matin, belles éclaircies après-midi

Peu de changements pour la soirée et la première partie de nuit avec un ciel partiellement nuageux. En seconde partie de nuit, on verra à nouveau la grisaille se former par endroits. Les minima iront de 2 à 5°.

Cette grisaille devrait se dissiper assez lentement dans la matinée, elle laissera place, dans l’après-midi à un temps clair. Une alternance en passages nuageux et belles éclaircies. Des éclaircies particulièrement belles au littoral. Les températures seront de saison : 5° à Botrange, 7° à Spa, 8° pour Liège, Namur et Charleroi, 9° à Bruxelles et Ostende, jusqu’à 10° pour Tournai et Anvers.

Les bancs de brumes et de brouillard sont présents en de nombreuses régions ce matin . Localement on peut avoir un peu de givre sur les pare-brise car les températures peuvent être très légèrement négatives en tout début de matinée.

Un temps ensoleillé et graduellement plus doux

Demain matin, quelques petites gelées blanches sont à nouveau possibles. La grisaille devrait se dissiper assez rapidement pour laisser place au soleil. Comme aujourd’hui, on ne parle pas d’un ciel tout bleu mais de belles éclaircies tout de même et une impression de beau temps générale. Nous gagnerons quelques degrés demain, au mieux du jour on atteindra les 8-9° sur les hauteurs et les 10 à 12° ailleurs.

Même type de temps pour le début de semaine prochaine. Des gelées blanches et un peu de grisaille en matinée qui laissera place au soleil et à nouveau à de la douceur. Lundi on devrait atteindre les 11 à 13°, mardi les 12 à 15° et mercredi les 13 à 16°.

À partir de jeudi, le ciel devrait devenir très nuageux et les températures vont dégringoler mais on devrait garder un temps sec.