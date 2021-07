Météo de ce samedi : grisaille et pluie au menu du jour

Après un début de journée plutôt calme, les premières pluies sont déjà attendues en fin de matinée via le littoral. A l’avant de cette perturbation, du côté de la Flandre et de Bruxelles, le ciel se chargera déjà de nuages tandis que nous profiterons toujours de belles éclaircies sur une bonne partie de la Wallonie. On attend en fin de matinée 17°C à la côte contre 19-20°C sur la plupart des autres régions.

Cet après-midi, les pluies et la grisaille se généraliseront. Il faudra se montrer prudent sur l’ensemble du territoire puisque des averses orageuses éventuellement accompagnées de rafales de vent voire de grêle sont au programme. Le mercure indiquera 21°C du côté de Bruxelles et Virton, 19-20°C sur la plupart des autres régions.

Ce soir et la nuit prochaine, les pluies se décaleront vers le sud-est du territoire pour laisser place à un régime d’averses sur le reste du pays, minima compris entre 11 et 15°C.