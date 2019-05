Météo de ce samedi: grisaille et averses sont au menu

Le temps restera bien gris ce matin sur la quasi-totalité du territoire. Des éclaircies un peu plus larges sont malgré tout attendues le long du littoral. Le mercure indiquera 12 degrés à St-Hubert, 13 à Spa et 14-15 degrés sur la plupart des autres régions.

Durant l’après-midi, toujours sous les nuages, des averses se développeront et glisseront sur le pays. Elles toucheront tout d’abord une bonne partie centrale du territoire, parfois sous forme orageuse. Le temps restera donc plus sec sur le nord et le sud du pays. Les maxima sont en nette hausse puisqu’on attend 17 degrés à Marche-en-Famenne, Spa et Ostende, 19 à Arlon et 20 ou 21 degrés sur la quasi-totalité des autres régions.

Durant la soirée, des averses concerneront encore le sud du pays puis c’est un temps sec qui s’installera pour la nuit avec des minima compris entre 8 et 11 degrés.

Pas d’amélioration pour la journée de demain, dimanche. Des averses sont prévues en matinée sur tout le sud du pays ainsi que de Mons à Anvers, laissant a priori le littoral, le nord du namurois, ainsi qu’une partie de la Campine et de la province de Liège au sec. Durant l’après-midi, hormis la côte où on devrait passer entre les gouttes, c’est un régime d’averses qui s’installera un peu partout. Des précipitations orageuses sont au menu météo et les maxima seront compris entre 15 (littoral) et 22 degrés (18-19 dans le centre).

Lundi, les nuages resteront bien nombreux et des précipitations sont attendues le long de la frontière allemande. Le ciel devrait s’éclaircir par la frontière française durant l’après-midi. Le temps s’asséchera mardi après-midi et de belles éclaircies sont attendues durant l’après-midi. Mercredi s’annonce être la plus belle journée de la semaine : sèche et lumineuse avec des températures comprises entre 16 et 20 degrés.