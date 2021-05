Météo de ce samedi : grisaille et averses au programme du jour

Ce matin, le temps restera gris sur l’ensemble des régions et de faibles pluies sont au menu. Elles remonteront progressivement depuis l’ouest du territoire, le nord du pays ne sera atteint que vers la mi-journée. En milieu de matinée, le mercure indiquera de 8 à 10°C des Hautes Fagnes à la Campine avec un vent parfois modéré de secteur sud. Durant l’après-midi, une légère amélioration est attendue. Des éclaircies se développeront par endroit. Les averses resteront plus fréquentes sur la province de Luxembourg et du côté des Fagnes, plus on ira vers le littoral, plus ce risque d’averses sera faible. Les températures resteront basses pour la saison et l’ambiance venteuse : 10°C pour St-Hubert et Spa, 12-13°C dans le centre et au littoral, 14°C du côté de Tournai.

4 images © Tous droits réservés

© Tous droits réservés La soirée s’annonce plutôt calme, le temps redeviendra sec quasiment partout et le ciel se dégagera avant le retour de pluie en seconde partie de nuit via le sud du territoire. Les minima donneront 6-7 degrés sur les hauteurs et jusqu’à 9 degrés à Ostende.

La soirée s’annonce plutôt calme, le temps redeviendra sec quasiment partout et le ciel se dégagera avant le retour de pluie en seconde partie de nuit via le sud du territoire. Les minima donneront 6-7 degrés sur les hauteurs et jusqu’à 9 degrés à Ostende.

Demain, dimanche, le ciel sera très changeant avec un mélange d’éclaircies et de nombreux nuages. Quelques averses se produiront déjà par endroit et un coup de tonnerre est possible dès la fin de la matinée. Durant l’après-midi, cette tendance se confirmera. Des averses parfois soutenues et orageuses sont au programme sur l’ensemble des régions. Les éclaircies seront bien timides et les maxima plutôt bas pour la saison et compris entre 13 et 16 degrés.

4 images © Tous droits réservés