Météo de ce samedi : gris, pluvieux et venteux

C'est une journée bien grise et humide qui nous attend ce samedi. Une zone de pluie progressera du sud vers le nord de notre pays en cours de matinée et les précipitations seront assez fréquentes au sud du sillon Sambre-et-Meuse. Le vent soufflera assez fort, en rafales de 40 à 60 km/h. Les températures seront toujours douces pour la saison et en fin de matinée on attend de 9°C sur les hauteurs à 13°C près de la côte.

Cet après-midi, la zone de pluie s'évacuera progressivement vers l'est où les pluies resteront fréquentes, ailleurs on parlera plutôt d'averses. Quelques timides éclaircies seront possibles au littoral. Les quantités de pluie iront jusqu'à 15 litres d'eau par m² sur le sud du pays, et entre 5 et 8 l/m² sur les autres régions. Dans une ambiance toujours venteuse, les maxima seront de saison avec 9 à 10°C prévus sur les reliefs, 13 à 14°C dans le centre et 15°C du côté de Tournai.

En cours de soirée et de nuit, encore quelques averses attendues sur la moitié sud tandis que le temps sera de nouveau plus sec sur la moitié nord. Le vent va faiblir et les minima seront compris entre 9 et 12°C.

Le temps restera humide ces prochains jours

Demain matin, les nuages bas seront nombreux sur l’ensemble du territoire mais le temps sera redevenu sec, à l’exception de quelques gouttes dans l’extrême sud du pays. On pourrait même avoir des éclaircies par endroits au fil des heures. L’après-midi, une nouvelle perturbation arrivera par l’ouest. Les premières pluies sont attendues sur le centre en milieu d’après-midi, puis sur les régions plus à l’est d’ici la fin de journée. Les précipitations les plus importantes sont attendues sur la Flandre cette fois. Il y aura de nouveau beaucoup de vent et les maxima seront supérieurs aux moyennes de saison, compris entre 13 et 17°C. Une accalmie semble se dessiner pour lundi avec moins d’averses, plutôt localisées près du bord de mer et dans le sud du pays. Les températures seront en nette baisse, elles ne dépasseront plus 8 à 12°C l’après-midi. Mardi, le ciel sera très nuageux et de nouvelles averses circuleront sur le royaume avec des maxima de 7 à 11°C.

