Météo de ce samedi : généralement lumineux

Ce matin, le soleil s’imposera et un léger voile de nuages arrivera au fil des heures depuis la frontière française. Les thermomètres afficheront en milieu de matinée 18 degrés sur les reliefs et au littoral, 19 degrés pour le sud du territoire et de 20 à 22 degrés sur les autres régions.

Ensuite, le voile nuageux deviendra un peu plus épais en cours d’après-midi sur les régions proches de la France. Le ciel restera plus dégagé sur le nord-est. Le vent sera modéré et orienté au secteur sud-est en Wallonie et est à nord-est en Flandre. Les maxima seront en hausse et élevés pour la saison : on attend 24 degrés à la côte, 25 degrés sur les hauteurs, de 26 à 28 degrés partout ailleurs, voire localement 29 degrés.

Peu d’évolution pour ce soir et cette nuit, le ciel restera plus nuageux le long de la frontière française et bien dégagé en Campine. Les minima seront compris entre 7 et 14 degrés.