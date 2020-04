Météo de ce samedi : encore quelques nuages et des températures en hausse

Ce matin, ou plutôt cette fin de nuit, il fait encore -2/-3° dans les vallées de l’est et déjà 6/7° à Bruxelles.

Le temps sera sec partout mais les nuages seront parfois nombreux au sud du sillon Sambre et Meuse et plus discrets en Gaume. Ailleurs, les périodes de soleil seront plus larges. Le vent de sud-est soufflera faiblement. On attend des maxima entre 6 et 11°vers 10h.

Cet après-midi, le temps sera agréable avec une alternance de larges éclaircies et de passages nuageux. C'est au littoral et en Gaume que les périodes de soleil seront plus larges. Le vent sera faible à modéré de sud-est et les maxima, en hausse sensible, atteindront 10 à 16°C (5°C de plus que la moyenne).

La nuit prochaine, le ciel va se dégager et les minima descendront entre 1 et 5°C.

Demain matin, le soleil régnera en maître dès l'aube dans un ciel tout bleu. L'après-midi sera délicieux avec un franc soleil. Le vent de sud-est sera soutenu, mais pas trop désagréable vu les maxima atteignant des valeurs de 16 à 21°C (9°C au-dessus des moyennes).

Tendance pour la semaine :

Temps sec et souvent ensoleillé avec de belles températures qui monteront jusqu’à 24°.