Météo de ce samedi: éclaircies quasiment partout mais une ambiance hivernale, surtout à l'Est

On a un temps ensoleillé sur la plupart des régions, ce matin. Le ciel est plus chargé entre l’extrême Est de la Campine et les Hautes Fagnes. C’est d’ailleurs là-bas que l’on attend quelques giboulées d’ici la fin de la matinée. Le vent de Nord-Est se renforce également ce matin, il va accentuer la sensation de fraîcheur.

Le soleil va persister cette après-midi sur les régions proches du littoral. Sur une large bande centrale du pays, on gardera de belles éclaircies mais les nuages seront plus présents et très localement on pourra avoir un épisode de giboulées. Sur l’Est, principalement les provinces de Liège et Luxembourg, le ciel sera plus chargé et les giboulées plus fréquentes. On pourrait même avoir un peu de neige au sol dans la région de Botrange. L’ambiance reste fraîche avec, au mieux de la journée, 3 à 4° sur les hauteurs, 6° en Gaume et de 7 à 8° partout ailleurs.

Dans le courant de la nuit prochaine:

le ciel va se dégager, les gelées seront quasi généralisées-3 à -4° en Ardenne, -1 à Bruxelles et 0° tout juste à Ostende. En deuxième partie de nuit, on attend des précipitations hivernales entre Liège, les Hautes Fagnes et la Gaume (on parle d’1 à 2 cm de neige au sol), ce qui pourrait rendre les routes glissantes et dangereuses.

L'indice électricité solaire: ce samedi, il sera excellent sur l'Ouest et plus on approchera les frontières de l'Est plus on ira vers un indice "bon" (moyen pour la région de St Vith). L'heure idéale pour favoriser l'électricité d'origine solaire présente sur le réseau belge: 14h.

Demain matin, on retrouvera à nouveau de belles éclaircies en Flandre mais en Wallonie, le ciel sera déjà très nuageux et l’une ou l’autre petite averse de neige résiduelle est encore à craindre sur les hauteurs. Le temps se calmera mais gris partout dans l’après-midi. Le vent sera toujours piquant mais les températures vont redresser un peu la tête avec 6° sur le relief et de 9 à 10° ailleurs.

À partir de lundi : les températures vont remonter progressivement pour atteindre les 20° en deuxième partie de semaine.