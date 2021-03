Météo de ce samedi : Du soleil sous la fraîcheur polaire

Le soleil sera très généreux ce week-end !

Actuellement, on profite d’une très belle matinée avec un ciel parfaitement dégagé sous des températures partout négatives.

Dans une ambiance bien piquante, le gel est parfois marqué dans l’Est, avec -3 à -5 degrés en général.

Et le soleil va encore bien dominer dans l’après-midi, quelques bancs nuageux pourront circuler vers la côte ou le nord. Nous serons 2 à 3 degrés sous les normales de saison avec des maximales voisines de 7 degrés. La bise désagréable renforcera la sensation de froid.

Cette nuit, le ciel sera toujours dégagé dans une masse d’air sèche avec une nouvelle fois un gel généralisé avec localement jusqu’à -6°.

Et demain dimanche, le froid sera encore bien marqué à l’aube et on profitera encore d’un franc soleil au matin avec quelques nuages présents sur l’extrême nord qui vont progressivement gagner du terrain et rejoindre le sillon Sambre et Meuse en après-midi. Le soleil résistera vers la Gaume.

Les températures seront bien fraîches pour la saison avec entre 4 et 6° sous un vent très faible de nord-est.