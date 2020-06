Météo de ce samedi : des éclaircies entre deux perturbations

Aujourd’hui, notre pays se trouve entre deux perturbations.

Il va encore pleuvoir ce matin d’ouest en est jusqu’à la mi-journée (13h). Ensuite, nous retrouverons de belles éclaircies avant la fin de journée. En fin de journée, le ciel s’ennuagera à nouveau par le nord nous amenant une nouvelle perturbation d’ouest en est. Les gaumais devraient être épargnés.

Le vent soufflera assez fort avec des rafales de 50 à 60 voir 80 km/h au littoral. Il fera encore assez frais 13 à 17°.

Demain, la journée sera plutôt agréable. Les températures vont remonter un peu, le vent va faiblir ainsi que le risque d’averses. Les éclaircies seront bien présentes accompagnées de quelques nuages.

On remarque que les températures progressent avec l’apparition du soleil : maxima de 14 à 20°.

Risque d’averses pour tout le monde pour lundi avec un temps instable avec une alternance de nuages et d’éclaircies.

Mardi et mercredi, le temps sera variable avec de belles éclaircies le matin et un risque d’averses uniquement entre les Hautes Fagnes et la Gaume. Les températures seront de moins en moins fraîches au fur et à mesure de la semaine.