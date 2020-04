Météo de ce samedi : des températures dignes d'un mois de juillet

Encore une journée bien ensoleillée au programme avec déjà ce matin un ciel bleu sur une bonne partie du pays. On a quelques voiles nuageux qui circulent entre le littoral et la Campine anversoise mais rien de bien méchant.

Dans l’après-midi, pas de changement si ce n’est que quelques nuages de beau temps vont moutonner gentiment au sud du sillon Sambre et Meuse. Les températures seront une nouvelle fois estivales avec 19° à Ostende, 20 à St Hubert et Spa, 23 à Virton, Liège et Namur et jusqu’à 24° à Bruxelles et Tournai.

Petit risque d’averse pour la nuit prochaine au passage d’un nuage un peu plus épais mais ce ne sera que temporaire. Le ciel sera généralement bien dégagé et les températures nocturnes s’établiront entre 5° dans les Hautes Fagnes et 10° à la côte.