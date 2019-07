Météo de ce samedi: des pluies orages traversent le territoire, le pays est placé sous alerte jaune

Des averses orageuses traverseront notre pays d’ouest en est aujourd’hui. On les retrouvera du côté du littoral en début de matinée, sur l’ouest du Hainaut, Bruxelles et Anvers d’ici 10h ou 11h tandis que l’est du pays bénéficiera toujours de belles éclaircies.

Durant l’après-midi ces averses progresseront vers l’est pour finalement gagner tout le territoire vers 15h. Ces averses perdront cela dit en intensité et seront donc plus présentes sur l’ouest que sur l’est du pays. Des éclaircies feront ensuite le retour via le littoral. Le vent restera modéré avec des rafales de 50 km/h attendues à l’intérieur des terres. Le mercure indiquera 23-24 degrés sur l’ouest et le centre du pays, 26 degrés pour Liège et 27 degrés du côté d’Arlon.

L'IRM a placé le pays sous alerte jaune jusqu'à 23h aujourd'hui suite à ces orages. Des rafales de vent, jusqu'à 65 km/h de manière très localisée, sont possibles.

Le temps sera plutôt calme et sec la nuit prochaine même si quelques averses sont toujours prévues sur l’extrême est de la Belgique. Les minima seront compris entre 12 et 15 degrés.

Demain, dimanche, les passages nuageux arrivés par le nord-ouest du territoire dans la nuit gagneront du terrain. Le soleil brillera toujours en matinée sur le sud-est du territoire, mais le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies partout d’ailleurs. C’est ce type de temps qui gagnera finalement tout le pays dans l’après-midi avec des températures qui resteront stationnaires.

Lundi sera une journée de transition avec quelques passages nuageux attendues sur le nord et l’ouest du pays tandis que de belles éclaircies domineront sur le sud du territoire. Le mercure commencera à grimpera mais restera compris entre 25 et 28 degrés (5 degrés au-dessus des normales de saison). Pour mardi, mercredi et jeudi ce sont des conditions caniculaires qui seront au menu : on dépassera les 30 degrés dès mardi, les 34-35 degrés par endroit mercredi et jusqu’à 37-38 degrés jeudi.

Sur base de ces prévisions, et en vue des fortes chaleurs, le plan "forte chaleur et pics d'ozone" a été activé depuis hier, vendredi.