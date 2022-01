Météo de ce samedi : des averses hivernales laisseront place à la pluie

Ce matin, le temps sera sec et le ciel sera couvert sur l’ensemble du pays. Quelques petites gelées pourront rendre les chaussées glissantes sur les hauteurs de l’Ardenne. A l’aube, des nuages bas seront présents au sud du sillon Sambre et Meuse. Côté températures, on attend -2° à St Hubert, 1° sur le centre et 3 ° à Ostende sous un vent soutenu.

En fin de matinée, une zone pluvieuse arrivera par le littoral et il pourrait encore temporairement neiger avant midi sur les reliefs avec quelques flocons au-dessus de 200 puis 400 mètres d’altitude. Et progressivement un redoux prendra le relais en toutes régions et la neige fera place à la pluie également sur les Hautes-Fagnes. Les maximales oscilleront entre 2 et 7 degrés de Botrange à Ostende. Le vent de sud sera soutenu avec des rafales de 60 km/h.

Ensuite en soirée, la pluie va s’intensifier sous un vent toujours soutenu et en seconde partie de nuit par contre, on attend une accalmie à partir de l’ouest sous des températures comprises entre 0 et 5°.

Demain dimanche, retour au calme avec encore une averse isolée possible sur les reliefs ou des flocons seront encore possibles dès 400 m. Le temps sera sec partout ailleurs : retour d’éclaircies avec même un ensoleillement généreux sur les Flandres et le Hainaut. Maxima de 0 à 6 °C avec un vent modéré d’ouest.

Après une nuit froide, lundi : retour d’un temps calme et sec avec de belles éclaircies surtout sur le nord-est. De l’Ardenne à la Lorraine belge, des nuages bas recouvriront le ciel et les maximas oscilleront de 0 à 5 °C. Mardi, le temps restera sec et plus on ira vers le sud du pays et plus il fera beau. Il fera frais avec un mercure compris entre -1 et 5°.