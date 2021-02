Météo de ce samedi : de la pluie avant l'arrivée de la neige 

Ce soir, la pluie continue de tomber sur l’ensemble de la Belgique dans une ambiance de plus en plus froide sous un vent de nord-est soufflant de plus en plus fort. Progressivement, la neige va remplacer la pluie à partir de la côte. Attention aux températures négatives non pas sur l’est cette fois mais du Hainaut à Bruxelles et en Campine avec des valeurs de -3 à –4 degrés pour 3 à 5 degrés sur l’est.

Météo de ce samedi avec de la neige ! Oui mais pas sur l'est cette fois - © Tous droits réservés

Dimanche : de la neige mais pas sur l'est pour une fois

Dimanche matin, la neige continuera à progresser vers le centre. Elle devrait atteindre la région namuroise à la mi-journée. Les quantités de neige attendues seront plus généreuse au littoral et en région d'Anvers avec un risque de congères à cause du vent. Au sud du sillon Sambre et Meuse: pas de neige mais de la pluie

Dans le courant de l'après-midi, les précipitations (neige et pluie) vont faiblir et petit à petit s'évacuer vers l'est. On va donc retrouver un temps sec mais couvert à partir de la frontière française. Les maxima resteront négatifs dans le nord, la couche de neige va donc s'y maintenir, on attend -2 °C à Ostende, -3 à Anvers et Tournai. Il fera froid à Bruxelles aussi avec -2°C, on devrait connaître des températures positives sur la moitié sud : 2° C à Namur et à St-Hubert et 3 °C à Arlon.

Le froid devrait s'intensifier pour la semaine prochaine mais on devrait retrouver un temps sec et progressivement plus lumineux.