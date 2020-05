Météo de ce samedi : de la douceur et moins de vent

Ce matin, alors que le soleil s'imposera sur la moitié sud du pays, le ciel sera plus nuageux sur le Nord à partir de 9-10h, mais sans risque de précipitations. Le vent sera faible par rapport aux jours précédents et les maxima iront entre 10 et 14°C.

Cet après-midi, alternance de nuages et d’éclaircies sauf sur la Lorraine belge et au littoral ou les éclaircies seront plus larges. Maxima entre 14 et 17°C.

La nuit prochaine, le temps sera sec mais le ciel dégagé et les minima descendront entre 1 et 8°C. Il y aura un risque de gelées blanches en Ardennes. Ce serait une des dernières nuit où on parlerait de gelées nocturnes.

Demain, plein soleil dès le réveil. L’après-midi, le ciel sera un peu plus nuageux mais le temps restera sec. Maxima entre 15 et 19°.

La semaine prochaine s'annonce ensoleillée et les maxima grimperont de plus en plus de jour en jour pour atteindre 27° par endroit jeudi.