Météo de ce samedi : ciel variable et baisse des températures

Passage pluvieux au lever du jour avec des pluies encore actives sur le centre, le sud et l’est. Ensuite le ciel sera variable partagé entre nuages et éclaircies. Sous les nuages plus menaçants, une ou deux ondées seront possible.

On va perdre 3-4° par rapport à hier. Les maxima seront à peine de saison avec 14 à 19° (Bruxelles 18°).

La nuit prochaine, le ciel sera ennuagé avec quelques averses amenant des pluies en milieu de nuit sur l’ouest. Minima 5° à 11°.

Dimanche, on restera sous des nuages menaçants en après-midi et situées plutôt au sud du sillon Sambre et Meuse. Températures à peine de saison : 14 à 19°.

Début de semaine en quelques mots

Lundi sera une journée plutôt agréable, belle, avec des températures qui retrouveront quelques couleurs.

Mardi, retour des nuages mais accompagné de peu de précipitation.

Mercredi, toujours des nuages avec un retour d’éclaircies dans l’après-midi. Les températures remonteront légèrement.

La semaine prochaine en résumé

Retour des nuages et de la douceur lundi et mardi. La fin de semaine sera plus lumineuse mais légèrement plus fraîche avec les retours des éclaircies jeudi et vendredi.