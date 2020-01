Météo de ce samedi: ciel gris, vent modéré mais un temps sec et de la douceur

Le ciel reste bien gris, ce matin, au Sud Est du pays. L’ambiance peut même être brumeuse par endroit. Ailleurs, le voile nuageux, moins épais pourrait laisser filtrer quelques rayons de soleil. Le vent est sensible partout et il le restera toute la journée.

Pas beaucoup d’évolution pour l’après-midi : un temps nuageux surtout sur la province de Luxembourg et l’Est de la province de Liège. Pas de pluie mais un vent modéré et puis cette douceur qui persiste pour cette période de l’année. On attend 3° sur les hauteurs, 6° le long du Sillon Sambre et Meuse, 7° dans le Centre et jusqu’à 8° à la côte.

La nuit prochaine: il fera un peu plus frais puisqu’on attend de petites gelées sur les hauteurs avec 0 ou -1°. Partout ailleurs cela restera positif avec généralement 3 à 5°, un peu plus à Ostende avec 7°. Toujours un temps sec et venteux.