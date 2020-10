Météo de ce samedi : ciel généralement nuageux et douceur

Rejoignez-nous sur Facebook : Météo RTBF, ciel partagé !



Ce matin, le ciel sera gris sur l’ensemble des régions. Les nuages seront accompagnés de quelques gouttes par endroits, notamment sur la moitié sud du pays et au littoral, ailleurs le temps restera sec. Les thermomètres afficheront en fin de matinée de 10 degrés à Saint-Hubert jusqu’à 15 degrés à la côte.

Cet après-midi, la moitié sud restera sous un ciel couvert avec quelques ondées, et on attend quelques éclaircies sur la moitié nord. Le vent se renforcera avec des rafales de 50 km/h à l’intérieur des terres et de 60 à 70 km/h au littoral. Les maxima seront doux pour la saison : 11 à 12 degrés sur les reliefs ardennais et près d’Arlon, 15 degrés le long du sillon Sambre-et-Meuse, et de 16 à 18 degrés sur la moitié nord du territoire.

Ce soir et cette nuit, retour d’un temps temporairement sec avant l’arrivée d’une nouvelle zone de pluie par la Flandre occidentale. Le vent soufflera encore plus fort et on attend des rafales de 60 à 70 km/h à l’intérieur du pays et de 80 à 100 km/h en bord de mer. Les minima varieront entre 10 et 14 degrés.

Indice électricité : ce samedi, l’indice sera généralement faible sur toutes les régions. L’heure à choisir pour valoriser la production électrique d’origine photovoltaïque se situera vers 14h.