Météo de ce samedi : ciel couvert mais temps sec

Cette nuit, les températures ont plongées entre 0 et -3.

Ce matin, vers 10h, les températures ne devraient pas monter plus haut 2° maximum par endroit.

Il y a de l’humidité dans l’air : beaucoup de grisailles, brumes et brouillard assez dense.

Après-midi, nous aurons probablement quelques éclaircies sur l’extrême-nord mais globalement cela va rester très nuageux, couvert et sec. Les températures seront un peu plus douces qu’hier ,4 à 6°.

La nuit prochaine, nous attendus entre 0 et 4°.

Demain dimanche, on devrait rester sous les nuages en Ardenne et en Gaume. Ailleurs quelques éclaircies sont possibles, localement un peu plus larges. Maxima entre 4 et 8°.

Passage d’une perturbation la nuit de dimanche à lundi. Le menu pour lundi : beaucoup de nuages, des éclaircies et des averses pour lundi ainsi qu’un vent qui se renforce.

Tendance pour la semaine :

On va vers des températures relativement douces, nous n’aurons plus vraiment de gel attendu mais nous aurons régulièrement des averses et des périodes de pluie.