Météo de ce samedi : ciel couvert et faibles pluies

Les pluies vont concerner tout le pays dès minuit, on en observera déjà en début de nuit sur le Sud du Sillon Sambre et Meuse. Minima doux : 14 à 16°.

Demain matin : de fortes pluies partout

Dimanche, le temps sera couvert et pluvieux sur tout le pays, il s’agira de fortes pluies avec des passages orageux sur le sud et l’est et un vent fort. Après-midi, ces pluies se décaleront au fil des heures vers l’Est et le temps redeviendra sec partout en fin de journée.