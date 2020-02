Météo de ce samedi : ça va encore souffler !

Nous vivrons encore un bon coup de vent ce week-end et en particulier ce samedi. On attend des rafales entre 60 et 70km/h à l’intérieur des terres et entre 80 et 90km/h à la côte.

On garde temporairement un temps sec et lumineux sur l’Est du pays, ce matin mais la pluie revient déjà à partir du Sud-Ouest du pays. On devrait avoir les premières gouttes en milieu de matinée et la zone de pluie s’étendra rapidement.

Dans l’après-midi, toutes les régions seront sous la pluie. Au fil des heures, l’Ouest passera à l’arrière de cette zone de temps perturbé mais il y aura toujours des averses avec peut-être un peu de grésil. Les thermomètres afficheront 8° sur les hauteurs, 10° à la mer, 11° à Bruxelles, 12° à Liège et 13° à Hasselt.

La nuit prochaine : après quelques averses hivernales au-delà de 400-500m, on reviendra à un temps sec et le ciel se dégagera. Mais une nouvelle perturbation arrivera chez nous déjà après minuit et elle apportera quelques averses le long de la frontière française. Les minima iront de 1 à 5°.

Demain, nous commencerons généralement la journée sous les nuages et de faibles averses par endroit. On pourra avoir un petit rayon de soleil sur une bande centrale du pays mais les nuages seront tout de même majoritaires. Dans le courant de la journée, tout le pays se retrouvera sous la pluie. Le vent restera fort mais les rafales perdront quelque peu en intensité. Les températures iront de 6 à 10°.

Lundi sera une journée assez grise et encore humide même si on n’exclut pas le retour d’une petite éclaircie dans l’après-midi. Les maxima s’établiront entre 4 et 9°.