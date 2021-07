Météo de ce samedi : belle matinée avant le retour de l’instabilité en après-midi

On profite encore d’un temps sec ce matin avec encore de belles éclaircies surtout sur l’est du pays. Mais progressivement le ciel se voilera par l’ouest et les nuages s’épaissiront davantage au fil des heures. Les températures sont relativement douces avec 12° sur les hauteurs, 14° à 16° sur le centre et jusqu’à 18° à Tournai.

Il faut vraiment profiter de cette matinée, puisque l’instabilité sera de retour cet après-midi, avec des pluies mêlées d’averses parfois orageuses, localement assez soutenues. Des cumuls de 5 à 10 mm ne seront pas exclus localement. En revanche, les températures seront de saison avec entre 20 et 25.

Encore quelques averses pour la soirée et la nuit, mais elles seront beaucoup plus éparses. Un temps plus sec et calme reviendra en fin de nuit.

Dimanche pluvieux

Demain matin, le ciel s’encombrera d’épais nuages sur l’ensemble du pays et sera souvent couvert. Des pluies arriveront par les frontières françaises dès le début de matinée et progresseront au fil des heures sur l’ensemble du territoire. Elles seront plus soutenues en direction des Flandres. Les minima seront compris entre 13 et 15°.

Dans l’après-midi, quelques éclaircies pourront percer entre des périodes sèches plus durables. Mais le risque d’averses restera bien présent avec de l’instabilité. Ces averses pourront prendre un caractère orageux et se montreront localement soutenues. Les températures seront plus fraîches avec des valeurs comprises entre 16 et 21°.

L’instabilité nous accompagnera toute la semaine

Lundi : une nouvelle onde pluvieuse est attendue l’après-midi, avec un ciel bien chargé et des ondées possibles en toutes régions. Des minima de 11° au matin et des maxima de 21° l’après-midi sous un vent qui se renforce.

Mardi : l’ambiance sera très venteuse sur l’ensemble du territoire (Jusqu’à 70 km/heure à l’intérieur des terres) avec de fortes rafales près des côtes. Quelques averses seront attendues, surtout sur le littoral.

Mercredi, pas de franche amélioration en vue avec toujours des nuages, du vent (un peu moins soutenu que la veille) et des zones d’averses, plus présentes près des côtes.

Jeudi : le temps sera variable avec quelques ondées.

Vendredi : Possible accalmie avec davantage de soleil et des averses restant l’exception.