Météo de ce samedi : Beaucoup de nuages

Ce matin, les pluies déjà présentes à l’ouest vont se maintenir et déborder peu à peu vers la capitale, la province de Namur et Anvers d’ici la fin de matinée. Plus à l’est, le temps restera sec, mais s’annonce bien nuageux dans l’ensemble avec quelques éclaircies. Le thermomètre de saison affiche entre 14 et 16 degrés.

Cet après-midi, les averses se généralisent, n’épargnant que les Ardennes où quelques éclaircies résistent. Ailleurs, il faudra donc compter sur un ciel chargé avec de très rares éclaircies entre les averses, voire des orages par endroits. Le thermomètre affiche entre 19 et 22 degrés.

Quelques averses résiduelles éclateront ce soir sur l’ouest du pays, alors qu’un temps plus sec revient de la Campine aux frontières de l’est ainsi que sur le littoral. L’accalmie se généralisera dans la nuit au retour d’un temps sec et un mercure assez doux sous les nuages avec un mercure affichant 14 à 16 degrés.

Dimanche matin, le temps sera agréable, très lumineux avec un soleil généreux et un mercure affichant 18 à 22 degrés.

L’après-midi des averses un peu partout avec un mercure affichant 22 à 23 degrés sur l’est et 25 à 26 degrés sur le reste du pays.