Météo de ce samedi : Agréable, un peu frais et davantage de soleil demain !

Ce matin, le ciel est bleu même si en cours de matinée quelques cumulus bourgeonnent dans notre ciel. Les températures sont un peu fraîches pour la saison avec des maximas situées entre 15 et 16 degrés.

Cet après-midi les cumulus sont de plus en plus nombreux avec de possibles averses en campine et en province de Liège. Ailleurs le temps reste sec et notamment au littoral ou le ciel est plus dégagé. Les températures un peu basses pour la saison affichent 19 à 20 degrés sur l’est et dans le centre et des maximas de 17 degrés à la mer.

Ce soir et cette nuit le ciel se dégage mais il y a toujours un peu de fraîcheurs avec 9 à 10 degrés au compteur.

Demain, la matinée sera ensoleillée avec 15 à 17 degrés selon les régions.

L’après-midi sera lumineuse avec un thermomètre en légère hausse pour afficher 18 à 22 degrés sur l’est, 21 à 22 dans le centre et 19 degrés au littoral.