Météo de ce mercredi: une matinée lumineuse mais plus de nuages dans l'après-midi

Dans l’après-midi, le ciel se fera plus nuageux. On aura encore quelques périodes de soleil mais elles seront plus minces. Au Sud-Est du pays, sous un passage nuageux plus épais, on pourra avoir une petite averse voire un orage mais ailleurs, on devrait garder un temps sec. Le vent va se renforcer et les températures seront en léger recul : 17-18° en Ardenne, 21° à Namur, 23 à Bruxelles et 24° à Liège.

On va commencer la journée sous le soleil dans la plupart des régions. Mais on l’a dit, il y a du changement dans l’air et donc, déjà en tout début de journée, on pourrait avoir une première ligne d’averses qui s’étirera du Sud de la province de Namur à la Campine. Ça ne sera que temporaire et le soleil reviendra après.

Net rafraîchissement dès demain

les perturbations se succèdent dans une ambiance fraiche - © RTBF -KEYWALL

Demain matin, le temps sera déjà nuageux sur l’Ouest alors qu’il fera plus lumineux à l’Est. Rapidement, les averses vont remonter de France et gagner toutes les régions au fil des heures. Des averses plus soutenues sur la moitié Ouest. Ce qui marquera surtout demain c’est le changement de températures. Ça restera raisonnable pour la saison mais on n’aura plus que 12° sur les hauteurs, 14° à la mer, et de 15 à 18° ailleurs.

Vendredi, même schéma, une matinée lumineuse avant l’arrivée d’averses par la frontière française. Un vent sensible et des maxima entre 13 et 18°.

Samedi, une journée grise, venteuse et pluvieuse. La fraicheur sera au rendez-vous avec des maxima qui plafonneront entre 8 et 13°.