Les éclaircies vont résister sur la Gaume cette après-midi mais ailleurs, la couche nuageuse sera compacte et encore une fois, elle pourra laisser échapper l’un ou l’autre flocon voire un peu de neige en grain. Côté températures, ce sera frais, dans les normes de saison, entre 3 et 5° généralement, un peu plus à la côte avec 7°.

Davantage de soleil demain mais un week-end assez gris

Météo de ce mercredi : une journée froide et généralement nuageuse - © Tous droits réservés

Demain devrait être une belle journée. Les éclaircies perceront rapidement la grisaille dans le courant de la matinée au Sud du Sillon Sambre et Meuse. Ailleurs, la brume et les nuages devraient s’accrocher plus longtemps mais le temps se fera de plus en plus lumineux au fil des heures. On grapillera quelques degrés, on attend 4° à Spa et St Hubert, 6 pour Liège, Namur et Bruxelles, 7 pour Tournai et Ostende.

Vendredi, une zone de temps perturbé viendra mourir sur notre pays ce qui donnera un ciel gris et une ambiance brumeuse à la côte mais plus on ira vers l’Est, plus le temps sera ensoleillé. Les températures seront toujours autour des normes de saison avec 4° sous les nuages du littoral et 7° sous le soleil de Gaume.

Le week-end s’annonce nuageux, légèrement pluvieux mais aussi plus doux.