Météo de ce mercredi: une journée douce et lumineuse

L’après-midi s’annonce lumineuse sur toutes les régions. C’est vrai que les nuages seront un peu plus épais au sud du Sillon Sambre et Meuse mais cela n’empêchera pas l’impression de beau temps avec des températures qui seront en hausse : 16° sur les hauteurs et à la mer, 18° en Gaume et 19 à 20° ailleurs.

Quelques nuages bas entre la Campine et les Hautes Fagnes ce matin (une ambiance un peu brumeuse). Ailleurs, le ciel est assez bien dégagé avec juste des voiles d’altitude et quoi qu’il arrive, un temps sec partout.

Deux belles journées avant une dégradation progressive ce week-end

Dégradation progressive à partir de ce week-end - © RTBF - KEYWALL

Demain sera une journée agréable avec le soleil qui sera présent sur toutes les régions dès le matin. La couche nuageuse pourrait se faire un peu plus épaisse par moment dans l’après-midi mais cela n’entamera pas l’ambiance printanière, d’autant plus que le thermomètre sera encore un peu plus généreux : entre 18° en Ardenne et 22° en Campine. (La dernière fois qu’il a fait si chaud c’était le 24 avril dernier) !!!

Vendredi, on annonçait une journée plus grise et pluvieuse mais finalement il semblerait que ce soit plutôt le soleil qui l’emporte. Toutefois, dans le courant de l’après-midi, on pourrait avoir un peu d’instabilité sur le Sud-Est du pays avec des averses qui pourraient éclater. Les températures seront toujours agréables, entre 17 et 22°.

Samedi, la journée sera plus nuageuse et quelques averses seront possible dans l'après-midi au Sud du Sillon Sambre et Meuse. Les maxima bougeront peu pour s'établir entre 16 et 20°.