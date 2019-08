Météo de ce mercredi : une dégradation orageuse se profile

Indice électricité : Avec un ciel qui s'ennuage, il sera moyen sur l'ouest et encore bon sur l'est et le sud. L'heure à choisir pour favoriser le photovoltaïque se situe vers 14h.

Ce matin, très tôt nous aurons déjà une averse orageuse sur l'ouest, puis retrouvons encore pas mal de soleil dès le lever du jour, mais ensuite des champs nuageux un peu plus chargés se formeront à partir de l'ouest du pays. Des averses, localement orageuses devraient atteindre la frontière française par l'ouest en cours ou fin d'après-midi. Les maxima, en léger recul par rapport à hier, resteront élevés : 26 à localement 29°C (23 en bord de mer et 28°C à Bruxelles). On surveille une perturbation orageuse qui devrait traverser la Belgique dans la nuit de mercredi à jeudi avec des averses parfois conséquentes.

Moins chaud dès demain, mais à nouveau sec

Moins chaud (plus respirable) demain et vendredi - © RTBF KEYWALL

Demain, on bascule dans de l'air moins chaud mais le temps redevient vite sec, on ne dépassera plus 23 à 25°C (encore 27°C sur l'extrême sud et 21°C en bord de mer). Vendredi, peu de changements : temps sec partagé entre nuages et éclaircies, températures inchangées. Samedi, sous le soleil, nouvelle hausse du mercure avec des maxima de 28 à 31°C. Il y aura une brise en bord de mer et 24°C. Dimanche, ça s'ennuage et cela se rafraîchit avec 18 à 21°C en moyenne, mais nous devrions rester encore au sec. Lundi, quelques rares averses et maxima plus frais : 16 à 19°C.