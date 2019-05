Météo de ce mercredi: un soleil annonciateur d'un weekend estival

Durant l’après-midi, les nuages seront un peu plus présents mais le temps restera sec et lumineux sur une bonne partie du territoire. Il n’y a vraiment que sur le nord-ouest du pays, en seconde partie d’après-midi, que le ciel deviendra plus nuageux. Les maxima seront en hausse par rapport à la journée d’hier : 14-15 degrés pour Spa et St-Hubert, 17 degrés pour Virton, et 18 ou 19 degrés sur le reste du territoire.

Après la dissipation des brumes et brouillards, c’est un temps bien ensoleillé et sec qui nous attend ce matin. Quelques passages nuageux circuleront, surtout sur le sud-est du territoire, mais ils resteront sans conséquence. Le thermomètre indiquera 11 degrés en Ardenne, 13 degrés à Arlon et 14-15 degrés sur les autres régions.

De la grisaille pour jeudi avant un weekend ensoleillé

Demain matin, sous un ciel couvert, quelques pluies sont toujours possibles sur le sud-est du territoire. Le temps sera plus sec sur le reste du pays mais les nuages seront bien présents et une petite ondée n’est pas exclue. Peu de changement durant l’après-midi, quelques gouttes de pluies sont encore possibles sur l’Ardenne et la Gaume et des éclaircies se dessineront au littoral puis vers l’intérieur du pays. Les maxima seront compris entre 16 et 20 degrés.

Le temps sera sec et le ciel partagé entre nuages et éclaircies pour la journée de vendredi. Les éclaircies seront plus larges samedi et le ciel restera peu nuageux pour des maxima compris entre 24 et 28 degrés tandis que le soleil brillera quasi sans partage durant une bonne partie de la journée de dimanche avant le développement de nuages l’après-midi et de quelques averses localement. Les températures seront comprises entre… 21 et 28 degrés !