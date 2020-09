Météo de ce mercredi : un peu moins chaud

Nettement moins chaud demain

Demain, après une matinée encore temporairement chargée de nuages, le soleil va à nouveau s'imposer partout, le vent restera modéré. La masse d'air continue à se rafraîchir mais nous serons encore au-dessus des valeurs normales pour la saison : on atteindra 19°C en Ardenne et en bord de mer, 21°C sur la grande partie centrale du pays et encore 25°C sur l'extrême sud.

Vendredi, encore du soleil et des températures maximales qui remontent puisqu'elles atteindront de 21 à 24 ou 25°C (21°C à la mer, 22 à 23°C en Ardenne, 24 à localement 25°C ailleurs).

Samedi, les nuages redeviendront plus nombreux au fil des heures avec l'approche par la France d'une zone instable qui va remonter vers nos régions. A priori, nous resterons encore épargnés par les coups de tonnerre. Les maxima se maintiennent entre 22 à 24°C (25°C sur l'extrême sud).

Dimanche, cette zone instable et orageuse pourrait gagner nos régions au départ de la frontière française, le temps sera ensoleillé le matin, puis de plus en plus nuageux et lourd l'après-midi, les températures seront les mêmes que la veille. Lundi, la tendance aux averses progressera, ce sera encore à affiner.